Polnische Lehrer streiken - Maturaprüfungen in Gefahr

Seit zwei Wochen streiken in Polen zahlreiche Lehrer - jetzt schaltet sich sogar die katholische Kirche ein. Der Warschauer Kardinal Kazimierz Nycz rief die Streitparteien am Abend des Karfreitags dazu auf, das Verbindende über das Trennende zu stellen.

“Was in den letzten Tagen in den Schulen und im Bildungswesen geschieht, das ist das Kreuz der Kinder, Lehrer und Erziehungsberechtigten, das wir gemeinsam tragen müssen, statt gegeneinander aufzutreten”, sagte er in einer Ansprache, die am Samstag auszugsweise im Fernsehen ausgestrahlt wurde.