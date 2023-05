Polleres mit drei Ippon-Siegen im WM-Halbfinale

Michaela Polleres hat sich bei der Judo-WM in Doha ins Halbfinale gekämpft. Die 25-jährige Niederösterreicherin feierte am Donnerstag in der Klasse bis 70 kg drei Ippon-Siege und kämpft am Abend gegen die Deutsche Giovanna Scoccimarro um den Einzug ins Finale. Die 18-jährige WM-Debütantin Elena Dengg unterlag in ihrem ersten Kampf Maria Perez aus Puerto Rico durch Ippon.

Polleres besiegte zunächst die Irin Rachael Hawkes nach rund zwei Minuten mit Ippon, in Runde drei stand sie kurz vor dem Aus. Gegen die Polin Eliza Wroblewska holte die Weltranglisten-Dritte erst wenige Sekunden vor Schluss eine Waza-ari-Wertung auf, den Golden Score entschied sie rasch mit Ippon für sich. Im Kampf um den Poolsieg gegen die Venezolanerin Elvismar Rodriguez gewann Polleres ebenfalls mit Ippon im Golden Score.