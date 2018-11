Polizisten retteten angefahrenem Golden Retriever das Leben

Eine dreiköpfige Funkwagenbesatzung hat einem in Wien-Leopoldstadt von einem Auto angefahrenen Hund das Leben gerettet. Die beiden Polizisten und ein Polizeischüler rasten mit dem schwerverletzten Golden Retriever im Einsatzwagen zum Tierspital. Auf die Tierrettung zu warten, hätte wegen des starken Verkehrs womöglich zu lange gedauert. Der Hund dürfte mittlerweile über den Berg sein.

“Theodor/1, fahren Sie in die Schüttelstraße 57, dort wurde ein Hund bei einem Verkehrsunfall verletzt”, lautete der Funkspruch. Die drei Polizisten der Inspektion Ausstellungsstraße waren Donnerstagnachmittag gerade auf Streife. Am Unfallort kümmerten sich bereits zwei Autofahrer um den offensichtlich stark verwundeten Hund, berichtete Polizeisprecher Harald Sörös am Samstag. Der Unglückslenker dürfte Fahrerflucht begangen haben.