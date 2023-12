Polizist soll Mann in Wien bei Festnahme verletzt haben

Ein 46 Jahre alter Mann ist in Wien-Brigittenau Dienstagmittag auf einer Polizeiinspektion bei seiner Festnahme durch einen Polizisten verletzt worden. Er war gemeinsam mit seiner Freundin hingekommen, um offene verwaltungsrechtliche Strafbeträge seiner Mutter zu bezahlen und soll aufbrausend und aggressiv gewesen sein. Es folgte die verwaltungsrechtliche Festnahme, dabei soll ein Beamter dem Mann Verletzungen zugefügt haben. Diese wurden später vom Amtsarzt protokolliert.

Wie die Polizei in einer Aussendung am Mittwoch mitteilte, kam der Mann in Begleitung seiner 43-jährigen Lebensgefährtin gegen 11.30 Uhr auf die Polizeiinspektion. Bereits beim Betreten der Sicherheitsschleuse soll der 46-Jährige sehr laut und aufbrausend gegenüber dem Beamten gewesen sein. Der Polizist bat den 46-Jährigen hinein und forderte ihn mehrmals auf, das strafbare Verhalten einzustellen. Dem soll der Mann laut Polizeiaussendung nicht nachgekommen, sondern vielmehr immer lauter und aggressiver geworden sein, weshalb die Festnahme erfolgte.