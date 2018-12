Polizist rettete im Pongau Frau aus eiskalter Salzach

Ein Polizist hat am Mittwochnachmittag in Schwarzach (Pongau) eine Frau aus der eiskalten Salzach gerettet, die offenbar in lebensmüder Absicht ins Wasser gesprungen war. Die Polizei war über Notruf von Zeugen über die Verzweiflungstat der etwa 40 bis 50 Jahre alten Frau informiert worden. Ein Beamter sprang in den sieben Grad kalten Fluss und brachte sie ans Ufer, berichtete die Polizei.

Ein Notarzt versorgte die Frau, anschließend wurde sie ins Krankenhaus Schwarzach gebracht. Ihre Identität ist noch ungeklärt, weshalb die Polizei um Hinweise ersucht. Es handelt sich um eine 40 bis 50 Jahre alte Asiatin, die mit schwarzer Jacke, blauen Jeans und Turnschuhen mit weißer Sohle bekleidet war.