Polizist gefährdet: 35-jähriger Vorarlberger vor Gericht

Weil er bei einer Verkehrskontrolle geradeaus auf einen Polizisten, der sich nur knapp retten konnte, zugefahren sein soll, stand ein 35-jähriger Autofahrer am Dienstag vor Gericht.

Der Mann gab am Landesgericht zwar zu, dass er vergangenen November alkoholisiert und unter Tabletteneinfluss unterwegs gewesen war, Der mehrfach Vorbestrafte stritt aber ab, den Polizisten gefährdet zu haben, berichtet der ORF Vorarlberg. Er sei dem Beamten, der erst kurz vor seinem Wagen auf die Straße getreten sein soll, ausgewichen, rechtfertigt sich der Mann. Dann sei er in Panik davongefahren. Führerschein besitzt der 35-Jährige keinen.

Zeuge kommt nicht - Prozess vertagt

Ähnlicher Fall in Bludenz

In Bludenz kam es vergangenen Sonntag kurz nach Mitternacht zu einem ähnlichen Fall. Der Lenker eines weißen BMW fuhr bei einer Verkehrskontrolle auf einen Polizisten zu, der sich durch einen Sprung in Sicherheit bringen musste, und flüchtete. In diesem Fall sucht die Polizei nach Zeugen und bitte um Hinweise.