"Polizist" forderte am Telefon 74.000 Euro Kaution

Ein falscher Polizist hat am Montag von einer 73-jährigen Burgenländerin 74.000 Euro Kaution am Telefon verlangt, um der Tochter der Frau eine zweiwöchige Haftstrafe nach einem Unfall zu ersparen. Der Unbekannte gab sich als Kriminalbeamter aus und erzählte der Pensionistin, dass ihre Tochter aufgrund eines nicht vorhandenen Versicherungsschutzes ins Gefängnis müsse. Der Trickbetrüger scheiterte.

Um 10.45 Uhr läutete es bei der Frau. Am Telefon meldete sich der vermeintliche Polizist und berichtete der Burgenländerin von einem Verkehrsunfall. Die Tochter sei unverletzt, aber durch den selbst verschuldeten Unfall sei ein beträchtlicher Schaden entstanden. Um der Frau zu verdeutlichen, wie dringend die Angelegenheit sei, bot er ihr an, mit ihrer “Tochter” zu sprechen. Die “Tochter” meldete sich allerdings nicht und schluchzte nur laut im Hintergrund, teilte die Landespolizeidirektion Burgenland am Mittwoch in einer Aussendung mit.