Polizeiwaffen aus Depot in Paraguay durch Spielzeug ersetzt

Mehr als 40 Gewehre sind aus einem Lager der Polizei in Paraguay gestohlen und durch Spielzeugwaffen ersetzt worden. Noch sei unklar, wann der Raub stattfand, sagte Innenminister Ernesto Villamayor am Montag. Die Spielzeugwaffen aus Plastik und Holz wurden demnach bei einer Inventur in dem Depot außerhalb der Hauptstadt Asuncion entdeckt. Mehrere dort tätige Polizeibeamte wurden demnach verhört.

Berichten zufolge gab der Leiter des Depots bereits zu, die 42 Waffen in dem Lager angenommen zu haben, ohne sie zu prüfen. Dadurch war es möglich, dass sie bereits vorher durch die Attrappen ersetzt worden waren. Die Gewehre könnten Schätzungen zufolge für 10.000 Dollar (8.600 Euro) auf dem Schwarzmarkt verkauft werden.

Der Innenminister teilte mit, zwischen Jänner und Juni seien zudem 90 Pistolen verschwunden. Die Lage beschrieb er als “ernst”, da die Polizeiwaffen in die Hände internationaler Krimineller geraten könnten. Inzwischen ordneten Ermittler an, sämtliche Waffenbestände der Polizei und der Streitkräfte zu überprüfen.