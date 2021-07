Polizeirazzia bei Tour-de-France-Team Bahrain Victorious

Beim Tour-de-France-Team Bahrain Victorius hat es am Mittwochabend eine Polizeirazzia gegeben. Dies bestätigte der Rennstall dem Fachportal "Cyclingnews" am Donnerstag. "Es war nichts Besonderes, wir hatten Besuch von der Polizei, sie fragten nach den Trainingsakten der Fahrer, sie checkten den Bus, und das war's", sagte Teamchef Milan Erzen. Der Start des Teams bei der 18. Etappe von Pau nach Luz Ardiden sei davon aber nicht beeinträchtigt, hieß es vonseiten des Teams.

Zu Festnahmen sei es bei der Durchsuchung in dem Hotel in Pau in den Pyrenäen nicht gekommen. Die Durchsuchung kam inmitten von Dopingverdächtigungen schon seit letztem Jahr zustande.