Polizeikontrollen: Fünf Führerscheine abgenommen

Im Zeitraum vom Donnerstag, 30. September, 17 Uhr bis Freitag, 1. Oktober, zwei Uhr führten Beamte des Bezirkes Bregenz und Dornbirn einen Verkehrsschwerpunkt mit Hauptaugenmerk auf Alkohol- und Suchtgiftbeeinträchtigung durch.

Die Kontrollen wurden von insgesamt 25 Beamten an verschiedenen Standorten durchgeführt. Ein Fahrzeuglenker stand unter Beeinträchtigung von Suchtgift, sieben Fahrzeuglenker lenkten ihr Fahrzeug in einem durch Alkohol beeinträchtigen Zustand. Fünf Fahrzeuglenker wurde der Führerschein an Ort und Stelle abgenommen.