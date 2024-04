Polizeihund riss sich in Wien von Leine und attackierte Mann

Bei einem Polizeieinsatz nach dem Fußballmatch Österreich gegen Türkei am 26. März am Wiener Praterstern hat sich ein Polizeihund von der Leine losgerissen und einen Mann attackiert. Einen entsprechenden Bericht der "Kronen Zeitung" bestätigte die Polizei am Freitag auf APA-Anfrage.

Die Tageszeitung veröffentlichte online ein anonym zugespieltes Video, auf dem ein Belgischer Schäferhund zu sehen ist, der seinen Kopf aus dem Maulkorb zieht und sich von der Leine losreißt. Trotz dreimaligem Abbruchkommandos springt der Hund auf einen Verdächtigen und attackiert den Mann. "Und das Ganze, ohne je den Befehl zum Zubeißen erhalten zu haben", so die Zeitung.

Die Polizei bestätigte den Sachverhalt. "Uns ist der Vorfall bekannt, dieser ereignete sich im Nachgang des Fußballspiels Österreich-Türkei am 26.03.2024 im Bereich Praterstern, bei dem die Polizeidiensthundeeinheit (PDHE) die eingesetzten Kräfte bei einem Raufhandel unterstütze. Im Zuge dieses Einsatzes kam es zu einer Zwangsmittel-Anwendungen durch Angehörige der PDHE, wobei ein Polizeidiensthund eine Person am Unterarm verletzte", hieß es.

Der Vorfall wurde demnach dokumentiert und der Staatsanwaltschaft übermittelt. "Darüber hinaus wird der Einsatz intern evaluiert und gegebenenfalls entsprechende Maßnahmen gesetzt", so die Polizei weiter.