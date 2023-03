Polizeihubschrauber muss erschöpften Skifahrer bergen

Ein erschöpfter Skifahrer musste am Dienstag im Montafon vom Hubschrauber aus unwegsamen Gelände geborgen werden.

Ein 53-jähriger Skifahrer aus Deutschland geriet am Dienstag gegen 12.25 Uhr im Skigebiet Gargellen in Vorarlberg in freies und unbekanntes Skigelände. Der Mann fuhr die Variante "Nidla" hinunter, konnte jedoch nach wenigen Metern im tiefen Pulverschnee nicht mehr weiterfahren und erreichte seine konditionellen Grenzen.