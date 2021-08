Am Sonntag wurde die Polizei zu einer Tankstelle in Bregenz gerufen.

Am Sonntag wurde die Polizei zu einer Tankstelle in Bregenz gerufen. ©Symbolfoto: VOL.AT/Paulitsch

Polizeieinsatz: Mann (44) entblößte sich in Tankstelle

Am Sonntag, um 16:49 Uhr, wurde die Polizei zu einer Tankstelle in der Rheinstraße in Bregenz gerufen.

Beim Eintreffen der drei Polizeistreifen teilte die Tankstellenangestellte mit, dass sich zuvor ein Mann im Intimsbereich entblöst hatte. Der 44-jährige Beschuldigte weigerte sich die Tankstelle zu verlassen und verhielt sich gegenüber den Beamten unkooperativ, sodass er kurzfristig festgenommen und auf die Polizeiiinspektion eskortiert werden musste.

Nach Abschluss der Amtshandlung wurde der Mann auf freien Fuß gesetzt. Er wird wegen Sachbeschädigung und Ordnungsstörung zu Anzeige gebracht.