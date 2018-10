Polizeichef Kandahars offenbar bei Anschlag getötet

Bei einem hochrangig besetzten Sicherheitstreffen in der südafghanischen Provinzhauptstadt Kandahar ist der Polizeichef Kandahars, General Abdul Razeq Atshiksai, getötet worden. Die radikalislamische Taliban übernahm für den Anschlag die Verantwortung. Der Leibwächter des Gouverneurs von Kandahar hatte das Feuer eröffnet und den Polizeichef sowie den Geheimdienstchef der Provinz tödlich getroffen.

Der oberste Kommandant der ausländischen Truppen in Afghanistan, der amerikanische General Scott Miller, entging wenige Tage vor der Parlamentswahl in dem Land knapp dem Anschlag. Hingegen wurden zwei Amerikaner bei dem Schusswechsel verletzt und in Sicherheit gebracht. Schwer verletzt wurde auch der Gouverneur selbst.