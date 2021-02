Polizei wartet ungeduldig auf Start der Corona-Impfkampagne

Die österreichische Polizei wartet mehr oder weniger ungeduldig auf den Start der Impfkampagne in ihren Reihen. "Es ist alles fertig geplant, wir warten nur darauf, dass der bestellte Impfstoff geliefert wird", sagte Karl Hutter, Leite der Präsidialsektion und Impfkoordinator des Innenministeriums. Noch sind die Anmeldungen für Polizisten nicht möglich. "Sobald der Impfstoff geliefert wird, schalten wir das Anmeldesystem scharf", betonte Hutter.

Die Exekutive und die Mitarbeiter des Innenministeriums sind als kritische Infrastruktur gemäß dem Impfplan für die Stufe 2a vorgesehen und sollten also demnächst an der Reihe sein. "Versprochen wurde uns für Februar, dass wir uns anmelden können, der ist bald vorbei. Und im März sollten wir geimpft werden. Das wird sich so nur schwer ausgehen", sagte Hermann Greylinger, Vorsitzender der Fraktion Sozialdemokratischer GewerkschafterInnen (FSG) in der Polizeigewerkschaft, zur APA. "Der Impfstoff ist der Showstopper", sagte dazu Hutter.