Polizei von Baltimore kaufte Bewohnern fast 2.000 Waffen ab

Die Polizei der von Gewalt geplagten US-Stadt Baltimore hat bei einer Aktion 1.860 Waffen von Bewohnern aufgekauft - darunter einen Granatwerfer. Die Polizei hatte 100 Dollar pro Revolver, Pistole oder Gewehr, 200 Dollar für halbautomatische Gewehre und 500 Dollar für vollautomatische Gewehre geboten. Außerdem wurde Anonymität zugesichert.

Mit der dreitägigen Aktion wollte die Polizei die Zahl der im Umlauf befindlichen illegalen Waffen reduzieren – und so die Gewaltkriminalität eindämmen. In der 600.000-Einwohner-Stadt an der US-Ostküste wurden vier Jahre in Folge mehr als 300 Menschen pro Jahr ermordet. Für den Waffenrückkauf stellte die Stadt 250.000 Dollar bereit.