Polizei stellte bisher 39 Hubschrauber-Bergungen in Rechnung

Wer im alpinen Gelände grob fahrlässig einen Hubschrauber-Einsatz der Polizei auslöst und unverletzt geborgen wird, kann seit 25. Mai zur Kasse gebeten werden. Seither wurden 39 Hubschrauber-Bergungen in Rechnung gestellt, sagte Werner Senn, Leiter der Flugpolizei im Innenministerium. Die Kosten von durchschnittlich 2.400 Euro wurden bisher in allen Fällen von Versicherungen getragen, sagte Senn.

Seit 25. Mai absolvierte die Flugpolizei 125 Berge-Einsätze. 39 davon wurden verrechnet, dabei wurden insgesamt 75 Personen geborgen, berichtete der Abteilungsleiter. Mit 28 die meisten in Rechnung gestellten Einsätze gab es in Tirol. Fünf waren es in Salzburg, je zwei in Kärnten und Vorarlberg und je einer in Nieder- und Oberösterreich. Die Steiermark stellte noch keinen Hubschrauber-Flug in Rechnung. Unter den Geborgenen waren “überwiegend Urlauber aus Deutschland”. “Wir prüfen im Einzelfall, ob es Anhaltspunkte gibt, dass grob fährlässig gehandelt wurde”, sagte Senn. Ein Fall war heuer auch schon dabei, wo Alpinisten im Gipfelbuch festgehalten haben, dass sie via Hubschrauber ins Tal kommen werden. “Ein aufmerksamer Bergsteiger hat das Tage später gelesen und der Leitstelle gemeldet”, berichtete Senn.