Polizei schnappte obersteirischen Cannabis-Züchter

Ein 35-Jähriger aus dem Bezirk Murau ist von der steirischen Polizei als Cannabiszüchter ausgeforscht worden. Der Mann war unter Drogeneinfluss mit dem Auto unterwegs. Bei der anschließenden Hausdurchsuchung am Freitag stellten die Beamten mehr als ein halbes Kilogramm Marihuana sicher.

Bei der Hausdurchsuchung fanden die Beamten rund 540 Gramm getrocknetes Marihuana. Weiters wurden noch rund 70 Gramm Cannabisblätter gefunden. Der Mann gab laut Polizei zu, die Drogen in einer Outdoor-Cannabis-Anlage selbst erzeugt und auch schon in den Jahren zuvor Hanfpflanzen für die Marihuanaerzeugung aufgezogen zu haben. Das Marihuana habe er selbst konsumiert, aber auch unentgeltlich an Bekannte weitergegeben. Seine 30-jährige Freundin gab an, von der Marihuana-Erzeugung nichts gewusst zu haben. Die Polizei ermittelt hinsichtlich möglicher Suchtgiftabnehmer.