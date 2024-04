Polizei nahm in Tirol zwei Rasern aus Bulgarien die Autos ab

Die Polizei hat in Rum (Bez. Innsbruck-Land) zwei bulgarischen Staatsangehörigen die Führerscheine abgenommen und ihre Fahrzeuge vorläufig beschlagnahmt. Der 34-jährige Mann und die 26-jährige Frau waren am Sonntagnachmittag im Ortsgebiet mit jeweils 125 km/h und damit mehr als doppelt so schnell wie erlaubt (60 km/h) unterwegs gewesen, informierte die Exekutive. Die beiden Lenker werden bei der Bezirkshauptmannschaft angezeigt, die das weitere Verfahren führen wird.

Der Mann und die Frau wurden im Zuge von Verkehrsüberwachungsmaßnahmen auf der Tiroler Straße (B171) kurz nach 15.00 Uhr gestoppt. Beide hatten Beifahrer - einen 37-jährigen Mann und eine 27-jährige Frau - sowie auf dem Rücksitz jeweils ein Kind im Alter von acht bzw. 13 Jahren im Wagen.