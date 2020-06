Polizei mahnt Rad- und E-Bike-Fahrer zur Vorsicht

Bei schönem Wetter sind derzeit nicht nur vermehrt Motorradfahrer auf den Straßen, sondern auch Fahrradfahrer. Die Polizei weist darauf hin, dass auch für Radfahrer ein Alkohollimit von 0,8 Promille gelte.

Besonders in den letzten Tagen häufen sich Unfälle mit Fahrrädern und vor allem mit E-Bikes, so die Polizei in einer Aussendung. Bei letzten werde oft die Geschwindigkeit und somit auch der Anhalte- und Bremsweg unterschätzt. Häufig sind zur Zeit auch Neueinsteiger auf E-Bikes zu treffen, denen es an Übung und Routine für das Lenken eines Zweirades fehle.