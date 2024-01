Polizei in Indonesien rettet 226 Hunde vor dem Schlachthof

Großeinsatz gegen Tierquälerei: Hundetransport auf dem Weg zum Schlachthof gestoppt.

In einer dramatischen Aktion hat die Polizei in der indonesischen Provinz Zentral-Java den Transport von 226 Hunden zu einem Schlachthof verhindert. Die Tiere, die in einem Zustand extremer Angst und Schmerzen gefunden wurden, sollten als Hundefleisch verkauft werden.