Polizei in Freiburg startete Großaktion nach Vergewaltigung

Sechs Wochen nach der mutmaßlichen Gruppenvergewaltigung einer 18-Jährigen in der deutschen Stadt Freiburg hat die Polizei ihre Präsenz dort deutlich ausgeweitet. In der Nacht auf Samstag startete sie ihre erste großangelegte Kontroll- und Fahndungsaktion. Im Einsatz waren mehrere hundert Polizisten, sagte ein Polizeisprecher.

Sie überprüften die ganze Nacht an zahlreichen Stellen in der Stadt Personen und Fahrzeuge. Den Angaben zufolge gab es mehrere Festnahmen. Beteiligt an der Aktion waren auch Beamte der deutschen Bundespolizei und Fahndungsspezialisten des Landeskriminalamtes.