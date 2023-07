Montagnachmittag begonnener Polizei-Großeinsatz in Kärnten dauert an

Ein Großeinsatz der Polizei in Villach und Feldkirchen, der am Montagnachmittag begonnen hatte, hat auch am Mittwoch noch angedauert. In den sozialen Medien machten erneut Videos von schwer bewaffneten Einsatzkräften die Runde. Die Polizei gab auch weiter keine Details dazu bekannt, was der Grund für die Razzien war, für Donnerstag wurde allerdings ein Pressegespräch angekündigt.

Begonnen hatte die Operation mit offensichtlich dutzenden beteiligten Beamten am Montag in Villach, wo bewaffnete Cobra-Einheiten etwa bei Gastronomiebetrieben im Einsatz waren. Einen Tag später gab es Razzien in Feldkirchen. Die Polizei bestätigte lediglich, dass es die Einsätze gegeben hatte und blieb auch am Mittwoch dabei: "Um den Ermittlungserfolg nicht zu gefährden, wurden bislang keine Informationen darüber kommuniziert."

Am Donnerstagvormittag soll sich das ändern: Der stellvertretende Landespolizeidirektor Wolfgang Rauchegger und der Leiter des Landeskriminalamtes, Gottlieb Türk, werden bei einem Pressegespräch über den Einsatz informieren. Spekulationen, wonach es bei dem Großeinsatz um Drogenkriminalität, Menschenhandel oder illegale Prostitution gehen würde, wurden von der Polizei im Voraus nicht kommentiert.