Polizei findet radioaktiven Gegenstand an serbischer Grenze

Die serbische Polizei hat bei Reisenden am serbischen Grenzübergang Bezdan einen radioaktiv strahlenden Gegenstand gefunden, berichtete das staatliche Fernsehen RTS am Dienstag auf seiner Webseite unter Berufung auf das Innenministerium. Er sei im Kofferraum entdeckt worden, als die drei Kroaten mit ihrem Wagen Serbien in Richtung ihres Heimatlandes verlassen wollten. Die Polizei nahm das Trio fest und führte es dem Gericht in der grenznahen Stadt Sombor vor.

Die Festgenommenen werden des illegalen Transports und des illegalen Lagerns von gefährlichen Materialien verdächtigt. Der Vorfall hatte sich demnach bereits am vergangenen Samstag ereignet.

Die drei Kroaten seien mit ihrer Ladung aufgefallen, als spezielle Detektoren am Grenzübergang Bezdan auf das radioaktive Material anschlugen. Den Gegenstand hätten Mitarbeiter des serbischen Atomforschungsinstituts Vinca bei Belgrad mitgenommen, hieß es.