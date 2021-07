Polizei fasst Ehemann nach Messerattacke auf Frau in OÖ

Die Polizei hat sieben Tage nach der Messerattacke auf eine 37-Jährige in Asten im Bezirk Linz-Land den flüchtigen tatverdächtigen 40-jährigen Ehemann gefasst. Die Festnahme durch Beamte des Landeskriminalamtes und des Linzer Stadtpolizeikommandos im Linzer Stadtteil Ebelsberg erfolgte nach einem Hinweis aus der Bevölkerung.

Bei einer ersten Einvernahme habe sich der Mann laut Polizei geständig gezeigt. Er war nach der Attacke am 20. Juli ohne Handy und nur mit Boxershorts und einem T-Shirt bekleidet geflüchtet. Seinen Angaben zufolge habe er sich seither in einem Versteck in der näheren Umgebung des Tatortes verborgen und dieses am Dienstag erstmals verlassen. Er wurde in die Justizanstalt Garsten eingeliefert.