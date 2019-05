Polizei fand 18 Säcke mit Leichenteilen im Westen von Mexiko

Die Sicherheitskräfte haben im Westen von Mexiko eine grausige Entdeckung gemacht. Bei der Durchsuchung eines Bauernhofs im Bundesstaat Jalisco fanden die Beamten 18 Plastiksäcke und Behälter mit Leichenteilen. "Im Moment können wir noch nicht mit Gewissheit sagen, um wie viele Tote es sich handelt", sagte der örtliche Generalstaatsanwalt Gerardo Octavio Solis am Freitag.

In Mexiko gelten mehr als 40.000 Menschen als vermisst. Im vergangenen Jahr wurden rund 34.000 Menschen in dem lateinamerikanischen Land getötet. Allein in den vergangenen fünf Monaten wurden mehr als 300 Leichen aus geheimen Gräbern geborgen. Die meisten dürften Opfer der Verbrechersyndikate geworden sein, die in Mexiko um Macht und Einfluss kämpfen.