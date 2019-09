Polizei fahndet nach Juwelierüberfall in Wien nach Täter

Nach dem Überfall auf einen Juwelier in Wien-Floridsdorf am Montagvormittag ist ein Täter namentlich bekannt. Die Polizei fahndet nach dem Weißrussen und seinem Komplizen, dessen Identität noch ungeklärt ist. Der identifizierte Räuber hat das Fluchtauto, mit dem das Duo nach der Tat einen kapitalen Unfall gebaut hat, eine Woche vor dem Überfall gekauft.

Die beiden Männer waren gegen 9.30 Uhr mit einer Schreckschusspistole in das Geschäft im Amtsgebäude Am Spitz gekommen und hatten mehrere Schüsse abgegeben. Sie attackierten und verletzten den Juwelier mit einem Sessel. In weiterer Folge schlugen sie damit auch zumindest eine Vitrine ein. Die Tochter des Juweliers erlitt Schnittwunden. Das Duo erbeutete diversen Schmuck, die genaue Schadenshöhe war am Dienstag noch unklar, ehe sie zunächst zu Fuß flüchteten. Der Juwelier rannte ihnen noch nach, wurde von den Räubern aber mit Schlägen an der Verfolgung abgehalten. Am Eck Am Spitz/Schwaigergasse stießen sie vor einer Bankfiliale eine Passantin um, sprinteten weiter in die Schwaigergasse, sprangen in den Wagen und brausten davon.