Polizei ermittelt wegen zweifachen Mordversuchs in OÖ

Ein 73-Jähriger soll Samstagnachmittag in Ansfelden (Bezirk Linz-Land) versucht haben, seine 48-jährige Tochter und ihren gleichaltrigen Ehemann zu töten. Er wird verdächtigt, mit einem Messer das Paar schwer verletzt zu haben, es wurde in ein Linzer Krankenhaus eingeliefert. Nach der Attacke soll der Pensionist einen Suizidversuch begangen haben. Als Motiv geht das Landeskriminalamt von einem jahrelangen Streit über Besitz- und Wohnverhältnisse des Wohnhauses aus.

Die Polizei informierte am Sonntag über den Stand der Ermittlungen. So dürfte sich der 48-Jährige gegen 13.00 Uhr im Zwischengeschoß des Hauses am Balkongeländer angelehnt haben, als der Beschuldigte ihm offenbar vom darüberliegenden Balkon ein zwei Kilo schweres Waagengewicht auf den Kopf warf. Danach ging der 73-Jährige nach unten zu Schwiegersohn und Tochter, soll sie mit zwei Messern attackiert und verletzt haben.