Polizei durchsucht Büros im EU-Parlament

Im EU-Parlamentsgebäude in Brüssel sind am Dienstag zwei Büros durchsucht worden, teilte die belgische Staatsanwaltschaft mit. Medienberichten zufolge soll es sich um die Büros der Abgeordneten Andrea Cozzolino und Marc Tarabella handeln, die angeblich in den Bestechungsskandal im EU-Parlament verwickelt sind. Das EU-Parlament äußerte sich zunächst nicht. Die beiden Politiker waren vor Monaten infolge des Skandals aus der sozialdemokratischen Fraktion ausgeschlossen worden.

Bei dem im Dezember bekannt gewordenen Skandal geht es um mutmaßliche Einflussnahme auf Entscheidungen des Parlaments durch die Regierungen von Katar und Marokko. Die Staatsanwaltschaft wirft den Beschuldigten Korruption, Geldwäsche und Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung vor. Weitere Verdächtige sind die ehemalige Vizepräsidentin des Parlaments, Eva Kaili, ihr Lebensgefährte Francesco Giorgi und der mutmaßliche Drahtzieher Antonio Panzeri.