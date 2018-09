Polizei benennt russische Verdächtige im Fall Skripal

Die britische Polizei hat zwei Verdächtige im Fall des Attentats auf den ehemaligen russischen Doppelagenten Sergej Skripal und seine Tochter Julia benannt. Es soll sich demnach um die Russen Alexander Petrow und Ruslan Boschirow handeln. Die genannten Namen der Verdächtigen sind den Angaben zufolge aber vermutlich Pseudonyme.

Laut der Anti-Terrorpolizei wurden Spuren des Nervengifts Nowitschok in dem Hotelzimmer in London entdeckt, in dem die beiden gewohnt hatten. Die Verdächtigen kamen der Angaben zufolge am 2. März aus Moskau kommend am Londoner Flughafen Gatwick an und verließen am 4. März wieder das Land. Die Polizei veröffentlichte auch Fahndungsbilder der beiden. Zudem wurden die beiden von Überwachungskameras in der Nähe von Skripals Wohnhaus gefilmt.