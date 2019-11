Polizei beendete Belagerung von Uni-Campus in Hongkong

Nach fast zweiwöchiger Belagerung hat sich die Polizei in Hongkong am Freitag vom Campus der Polytechnischen Universität zurückgezogen. Dort hatten sich schwere Zusammenstöße während der Proteste der vergangenen Monate ereignet. Hunderte Polizisten stellten in dem verwüsteten Gebäudekomplex Beweismittel sicher und entfernten tausende Brandsätze, Pfeile und anderes gefährliches Material.

Der Campus auf der Kowloon-Halbinsel war Mitte November zum Schauplatz heftiger Auseinandersetzungen zwischen den Sicherheitskräften und Demonstranten geworden. Etwa 1.100 Menschen wurden in der vergangenen Woche festgenommen, einige beim Versuch, aus der abgeriegelten Universität zu fliehen. Für das Wochenende sind weitere Proteste geplant.

Tausende Menschen gehen seit Monaten in Hongkong auf die Straßen, weil sie einen wachsenden Einfluss Chinas befürchten und ihre Rechte in Gefahr sehen. Die ehemalige britische Kronkolonie hat seit 1997 den Status einer Sonderverwaltungszone. Dadurch haben die Bürger mehr Rechte als Festland-Chinesen. China hat mit einem Eingreifen in Hongkong gedroht, sollte die Lage eskalieren.