Politischer Aschermittwoch von Wien über Ried bis Judenburg

Der Fasching nähert sich dem Ende, was wiederum den politisch Büttenredner-Tag näher kommen lässt. Der "politische Aschermittwoch" ist seit einigen Jahren auch in Österreich eingeführt und wird vor allem von der FPÖ bespielt. Konkurrenz kommt heuer von SPÖ, DAÖ und der Linken.

Quasi das Original der politischen Aschermittwoche in Österreicher ist die Veranstaltung in der Jahn-Turnhalle von Ried, in der schon Jörg Haider mit rhetorischen Flegeleien für Aufsehen über die Grenzen hinweg sorgte. Als Heinz-Christian Strache die FPÖ übernahm, übernahm er für viele Jahre auch den Rieder Aschermittwoch.