Politikerin im Talk: Sabine Scheffknecht von NEOS

Die NEOS-Chefin lässt im VOL.AT-Interview ihre Zukunft offen. Fix ist aber, dass sie 2019 als Spitzenkandidatin für NEOS in den Wahlkampf zieht.

Vor rund fünf Jahren ist Sabine Scheffknecht als Quereinsteigerin auf der politischen Bühne erschienen. Wie sie im VOL.AT-Talk sagt, habe sie das Ganze am Anfang etwas unterschätzt, vor allem die Angriffe auf persönlicher Ebene. “Dass in der Sache hart diskutiert wird, war mir klar, aber auf die persönlichen Untergriffe war ich am Anfang zu wenig vorbereitet.” Aus diesem Grund sei es ihr heute wichtig, dass man darauf heute aufmerksam macht.

Verkehr, Mobilität und Urbanität

NEOS-Parteichefin Sabine Scheffknecht sagt: “Die ÖVP muss sich den Vorwurf gefallen lassen, dass in diesem Bereich seit 70 Jahren nichts vorwärts geht. Es dauert alles viel zu lange und Lösungen geht man nicht an.” Es sei natürlich wichtig, dass man in den öffentlichen Verkehr investiert. Einen Seitenhieb in Richtung Landesrat Johannes Rauch & Co kann sie sich aber nicht verkneifen. “Mich wundert nur immer, dass das für die Grünen an der Landesgrenze aufhört. Die Verbindungen in Richtung Schnellverkehrslinien nach Deutschland sind nicht gegeben. Hier hat man aus meiner Sicht strategische Fehlentscheidungen getroffen.”