Politikerandrang bei Scala-Premiere erwartet

Mit einem starken Politiker-Andrang rechnet die Scala bei ihrer Saisoneröffnung am Mittwoch. Bei der Premiere mit Boris Godunov werden Persönlichkeiten wie EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen, Italiens Staatschef Sergio Mattarella, Regierungschefin Giorgia Meloni und mehrere Politiker der neuen Rechtsregierung in Rom erwartet. Befürchtet wird, dass nicht alle Promis einen Platz in der "Königsloge" des Theaters finden werden, berichteten Mailänder Medien.

Am 7. Dezember wird die Premiere mit der russischen Oper "Boris Godunow" von Modest Mussorgski in russischer Sprache gefeiert. Die Rolle des Boris Godunow übernimmt der russische Bass Ildar Abdrazakov, Regisseur ist Kasper Holten. Scala-Musikdirektor Riccardo Chailly dirigiert die Oper.

Die Scala hat kürzlich ablehnend auf den Appell des ukrainischen Konsuls in Mailand, Andrej Kartysch, reagiert, der das Theater zum Verzicht auf die Aufführung der russischen Oper aufgerufen hatte. "Wir sind alle an der Seite der Ukraine und warten auf ein Ende des Konflikts, aber die Politik und ihre Folgen dürfen nicht die Kultur beeinflussen", sagte Scala-Musikdirektor Riccardo Chailly.

"Boris Godunow" wurde 1909 an der Scala erstmals in Italien aufgeführt und war auch in den folgenden Spielzeiten oft präsent, insbesondere dank Arturo Toscanini, der es zwischen 1922 und 1927 vier Spielzeiten lang dirigierte. Die Scala feiert traditionsgemäß am 7. Dezember, Tag des Heiligen Ambrosius, dem Schutzpatron der Stadt Mailand, den Beginn der neuen Saison.