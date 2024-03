Politik verbessert sich im APA/OGM-Vertrauensindex

Der APA/OGM-Vertrauensindex weist für den Großteil der heimischen Spitzenpolitiker bessere Werte als zuletzt im Dezember 2023 aus. Nach oben ging es etwa für Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP), Bundespräsident Alexander Van der Bellen und auch Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP). Das größte Minus verzeichneten SPÖ-Chef Andreas Babler und Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig. Bei den EU-Wahl-Spitzenkandidaten liegt Helmut Brandstätter (NEOS) vorne.

Schallenberg konnte sich als einziger um 6 Punkte verbessern, im Saldo aus "Vertrauen" und "kein Vertrauen" kommt er dennoch nur auf einen Wert von minus 10. Am besten liegt hier Van der Bellen, dessen Saldo sich um 5 Punkte auf plus 22 verbesserte. Ebenfalls im Plus befinden sich Nationalratspräsidentin Doris Bures (Verbesserung um 4 Punkte auf 8), Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) (plus 1 auf 6), Arbeitsminister Martin Kocher (plus 2 auf 6) und die grüne Justizministerin Alma Zadić (plus 2 auf 3). Über plus 4 Punkte kann sich auch Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) freuen, sein Saldo liegt mit minus 2 aber bereits im negativen Bereich.