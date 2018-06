Politik sucht bei Brenner-Gipfel in Bozen nach Lösung

Verkehrsminister Norbert Hofer (FPÖ) sowie Vertreter Tirols, Bayerns, Südtirols und des Trentino treffen am Dienstag in Bozen zusammen, um nach einer Lösung für die Transitproblematik auf der Brenneroute zu suchen. Deutschlands Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) und sein italienischer Amtskollege Danilo Toninelli (Fünf Sterne) hatten ihre Teilnahme abgesagt. Die Einigungs-Chancen sind gering.

Toninelli tat dies am Montag in letzter Minute, Er führte die jüngsten Entwicklungen in der Migrationskrise im Mittelmeer ins Treffen. Scheuer hatte sein Fernbleiben bereits vergangene Woche angekündigt. Als Grund nannte er die von Tirol durchgeführten Lkw-Blockabfertigungen bei Kufstein.