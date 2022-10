Politik-Experten sehen solides Ergebnis für Van der Bellen

Politikberater Thomas Hofer und Meinungsforscher Peter Hajek orten nach geschlagener Hofburg-Wahl zwar ein erwartbares, solides Ergebnis für Amtsinhaber Alexander Van der Bellen. Sie sehen aber vor allem für SPÖ, ÖVP und Grüne ein "Warnsignal", denn am Wählermarkt sei etwas in Bewegung, wie die Experten im APA-Gespräch analysierten.

Van der Bellen habe sich "über die Ziellinie gerettet", mit einem Ergebnis in ungefähr erwartbarer Höhe, meinte Hofer. Der Amtsinhaber habe eine Stichwahl vermieden, die für ihn der "worst case" gewesen wäre, denn dann hätte er sich doch einem Duell stellen müssen. Van der Bellen habe de facto keinen Wahlkampf führen wollen - zurecht, denn er habe auch Fehler gemacht, erinnerte Hofer an unrühmliche Aussagen Van der Bellens, etwa, man müsse im kommenden Winter "die Zähne zusammenbeißen" oder dass man in einem Alter von 35 nicht unabhängig sein könne. So gesehen sei es eine gute Entscheidung von ihm gewesen, keine TV-Duelle mit seinen Konkurrenten zu absolvieren, glaubt Hofer.