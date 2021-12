Politico: Van der Bellen unter einflussreichsten Politikern

Das Magazin "Politico" zählt Bundespräsident Alexander Van der Bellen zu den einflussreichsten politischen Persönlichkeiten Europas. "Der Professor", wie er in dem aktuellen Ranking des Magazins bezeichnet wird, gehört zur "Klasse von 2022" und damit zu den 28 führenden Köpfen des Kontinents. Auf Platz eins liegt "der politische Technokrat" und italienische Ministerpräsident Mario Draghi.

Dabei habe Van der Bellen mehr Vollmachten als andere europäische Staatsoberhäupter, vermerkt "Politico" weiters. So sei "Österreichs Ersatzkaiser" auch oberster Befehlshaber des Bundesheeres, und er könne auch Ministerernennungen verweigern. Als direkt gewählter Bundespräsident tue Van der Bellen weit mehr als nur abzustempeln. So habe er in einem außergewöhnlichen Schritt auch die Exekution der Aktenlieferungen von Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) an den Ibiza-U-Ausschuss über das Bundesheer angedroht. Durch reguläre Videobotschaften halte er auch die Österreicher über die Notwendigkeit der Rechtsstaatlichkeit am Laufenden.