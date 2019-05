Polit-Journal nennt Bundeskanzler Kurz einen "Spieler"

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hat es mit seinem während des EU-Wahlkampfes geäußerten Vorwurf der Überregulierung innerhalb der Europäischen Union auf die Titelseite der aktuellen Ausgabe des Magazins "Politico" geschafft. Unter dem Titel "The Gambler" (Der Spieler) fasst das in Brüssel ansässige Polit-Journal die jüngsten Standpunkte des Kanzlers zusammen.

Den deutschen Spitzenkandidaten der Europäischen Volkspartei (EVP), Manfred Weber (CSU), stellt “Politico” als Unterstützer von Kurz’ Ideen dar, der im Gegensatz zum französischen Staatspräsidenten Emmanuel Macron und dessen Forderung nach “mehr Europa” für “mehr Disziplin” eintritt. Auch der Kontakt zur deutschen CDU und ihrer neuen Parteivorsitzenden Annegret Kramp-Karrenbauer ist demnach “essenziell” für Kurz, um seine Vorstellungen in der EVP verwirklichen zu können. Der erwartete kurz- bis mittelfristige Abgang der deutschen Kanzlerin Angela Merkel könnte seinen Einfluss in der Europafraktion noch stärken, so das Polit-Magazin.