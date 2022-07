Poligonale zeigt Theater in der virtuellen Realität

„The Conversation” ist die erste Poligonale-Produktion, die zur Gänze im virtuellen Raum stattfindet. Das knapp achtminütige Stück ist ein Pionierprojekt, mit dem das Ensemble dem Publikum die Möglichkeit bietet, Theater auf völlig neue Weise zu erleben: In der virtuellen Realität (VR).

Nach der Premiere ist vor der Premiere: Schon im Stück „Frankenstein“ lässt Thomas Welte VR-Technologie mit einfließen. Schauspielerinnen sind im „Motion-Capture-Anzug“ (ein Anzug, der Bewegungen erfasst und auch den Bildschirm bringt) auf der Bühne und lassen ihr Alter Ego auf einer Leinwand lebendig werden. Das Team der Poligonale hat sich entschlossen, noch ein Stück weiter zu gehen. Mit „The Conversation“ hat die Poligonale ein Theater entwickelt, in dem ein Betrachter selbst in die Haut der Figur (der Schauspielerin) im Stück schlüpft – wortwörtlich: Im „Motion-Capture-Anzug“ nimmt der Zuschauer direkt am Geschehen teil, erlebt und fühlt alles durch die Augen der Hauptfigur.