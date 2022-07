Poligonale Hohenems

Mit Witz und Neugierde begibt sich das Poligonale-Ensemble heuer auf literarische Spurensuche – nach Frankenstein und seiner Kreatur in der gleichnamigen Live-Produktion auf der Bühne in Hohenems.

Frankensteins Monster, die namenlose Kreatur aus Mary Shelleys Romanklassiker, ist eine zeitlose Erfindung – und doch sind künstlich geschaffene Wesen mit menschlichem Äußeren gegenwärtiger als je zuvor. Höchste Zeit also, sich diese Geschichte noch einmal genau anzusehen. Wenn auch in unerwarteter Weise: Neben Pan Selle und Guylaine Hemmer, die ohne Worte mit furiosen Slapstick-Einlagen Frankenstein und seine Kreatur spielen, steht auch ein Eisbär auf der Bühne, live getracked via Motion Capture, der gemeinsam mit dem Musiker Bernd Satzinger „Frankenstein“ musikalisch und tänzerisch in Szene setzt.