Polens Verband trennt sich von Teamchef Santos

Polens Fußballverband hat sich nach einer bisher miserabel verlaufenen EM-Qualifikation am Mittwoch von Teamchef Fernando Santos getrennt. Der langjährige Auswahlcoach seiner Heimat Portugal hatte das Amt im Jänner übernommen. Robert Lewandowski und Co. verloren jedoch zuletzt 0:2 in Albanien, in der Gruppe E ist Polen nur Vierter mit sechs Punkten aus fünf Spielen. Verbandschef Cezary Kulesza sagte in einer Mitteilung, dass der Nachfolger von Santos bald präsentiert werde.

Santos gewann mit Portugal den Titel bei der EM 2016. Der 68-Jährige wurde von dem Posten entbunden, nachdem die Iberer bei der WM-Endrunde 2022 in Katar im Viertelfinale an Marokko gescheitert waren.