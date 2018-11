Polens regierende Rechtskonservative verloren in Städten

In einer zweiten Runde der polnischen Regional- und Kommunalwahlen hat die regierende PiS-Partei laut Prognosen das Rennen um die Bürgermeisterposten in weiteren Städten verloren.

Die Opposition hatte bereits in der ersten Runde der landesweiten Wahl von Vertretern in Gemeinden, Kreisen und Regionalparlamenten am 21. Oktober unter anderem in Warschau, Lodz und Breslau (Wroclaw) triumphiert. Nun wurden in etwa 650 Ortschaften die Bürgermeister gewählt, in denen sich zunächst kein Kandidat direkt hatte durchsetzen können. In Orten ab etwa 200.000 Einwohnern stoße die rechtskonservative PiS (Recht und Gerechtigkeit) gegen eine “gläserne Decke”, meinten polnische Kommentatoren zur Niederlage der Partei in den Städten.