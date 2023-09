Polens Opposition demonstriert vor der Wahl

Zwei Wochen vor der Parlamentswahl in Polen will das größte Oppositionsbündnis mit einer Demonstration seine Anhänger mobilisieren. Für Sonntag hat die liberalkonservative Bürgerkoalition, die aus der früheren Regierungspartei Bürgerplattform von Donald Tusk (PO) hervorgegangen ist, zum "Marsch der Millionen Herzen" in Warschau aufgerufen. Die Demonstration wird auch vom Linksbündnis Lewica unterstützt. Die Organisatoren erwarten bis zu einer Million Teilnehmer.

Sie möchten damit an den Erfolg einer ähnlichen Demonstration am 4. Juni anknüpfen. Polen wählt am 15. Oktober ein neues Parlament. In allen Umfragen führt bisher die seit 2015 regierende nationalkonservative PiS mit deutlichem Abstand. So kommt sie nach einer Umfrage des Instituts Ibris vom 27. September auf 35,1 Prozent der Stimmen und kann sich damit Hoffnungen auf eine dritte Regierungsperiode machen.