Polen informiert NATO über Luftraumverletzung

Nach der Verletzung des polnischen Luftraums durch einen russischen Marschflugkörper haben Polen und die NATO mögliche Schutzmaßnahmen erörtert. Bei einem Gespräch am Montag zwischen Außenminister Radoslaw Sikorski und Generalsekretär Jens Stoltenberg sei es um Möglichkeiten zur Stärkung der Sicherheit des polnischen und alliierten Luftraums gegangen, teilte das Außenamt in Warschau mit.

Stoltenberg sei dabei über die Einzelheiten des Vorfalls und die in diesem Zusammenhang eingeleiteten Verfahren informiert worden. Die USA sicherten allen NATO-Staaten indes ihre "felsenfeste" Unterstützung zu. "Unsere Verpflichtung gegenüber der NATO und der Sicherheit unserer NATO-Verbündeten, einschließlich Polen, ist felsenfest und wird nicht nachlassen", sagte am Montag der Sprecher des US-Verteidigungsministeriums, Matthew Miller.

Russland hatte bei den Raketenangriffen auf die Westukraine nach polnischen Angaben am Sonntag in der Früh in der Nähe des Dorfes Oserdow (Woiwodschaft Lublin) kurzzeitig den Luftraum des NATO-Mitglieds Polen verletzt. Dies sei ein "weiterer Fall, bei dem das Vorgehen Russlands, das seine ungerechtfertigte und brutale Aggression gegen die Ukraine fortsetzt, auch die Sicherheit der NATO-Mitgliedstaaten bedroht", hieß es in der Mitteilung weiter.