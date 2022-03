Polen fordert vor Biden-Besuch härtere Sanktionen

Der polnische Vizeaußenminister Szymon Szynkowski vel Sęk hat im Ukraine-Krieg die Forderung nach härteren Sanktionen gegen Russland bekräftigt und warnt den Westen vor einer "Politik der Angst". "Wir fordern stärkere Sanktionen", sagte Szynkowski vel Sęk am Freitag im Deutschlandfunk vor dem Besuch von US-Präsident Joe Biden in Polen. Entscheidend in der jetzigen Phase des Konflikts sei außerdem mehr Unterstützung für die Ukraine - humanitär und auch mit Waffen.

Der US-Präsident will sich erst in der grenznahen Stadt Rzeszow über den humanitären Einsatz zur Versorgung der Flüchtlinge informieren. Außerdem wird er in Polen stationierte US-Soldaten treffen und kommt zu Gesprächen mit der polnischen Führung in die Hauptstadt Warschau. Dort werde er am späten Samstagnachmittag zwischen 17.00 und 18.00 Uhr beim Königsschloss eine Rede halten, sagte ein Sprecher der US-Botschaft in Warschau am Freitag der Deutschen Presse-Agentur.