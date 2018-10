Polen erwägt Ausstieg aus weltweitem UNO-Pakt zu Migration

Die polnische Regierung erwägt einen Ausstieg aus dem globalen Migrationspakt der Vereinten Nationen. Der Entwurf für den ersten weltweiten UNO-Pakt zum Thema Migration könnte zur "illegalen Migration" ermuntern und biete keine "Sicherheitsgarantien für Polen", kritisierte Innenminister Joachim Brudzinski am Dienstag. Er werde seiner Regierung deshalb einen Rückzug aus dem Abkommen empfehlen.

Nach Informationen der “Presse” (Mittwoch) erwägt die Regierung nun ernsthaft einen Ausstieg. Seit Wochen machen demnach FPÖ-Medienplattformen gegen den Pakt mobil, und auch Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) sehe ihn skeptisch. ÖVP und FPÖ seien sich einig, den Pakt in der jetzigen Form nicht zu unterschreiben. Weiter schreibt “Die Presse”: “Beide Seiten ließen im Außenamt den Wunsch nach Neuverhandlungen deponieren. Das jedoch ist illusorisch: Die übrigen UN-Mitglieder werden das Paket kaum aufschnüren. Als zweite Option gilt, dass Österreich – mit anderen Zweiflern (…) – einen Vorbehalt formuliert, in dem es die Unverbindlichkeit des UNO-Papiers unterstreicht. Es wäre eine Fleißaufgabe, denn so steht es in der Präambel. Bleibt die dritte Option: der Ausstieg. Das freilich würde für Verwunderung sorgen in der internationalen Gemeinschaft. Denn in den fünf New Yorker Verhandlungsrunden zum Migrationspakt seit Februar war Österreich stets durch einen Diplomaten vertreten. Und dieser Beamte agierte nicht, wie es ihm gerade passte, sondern auf Basis von Weisungen aus dem Außenamt in Wien (…).” Ins Spiel bringt die Zeitung vor diesem Hintergrund eine “österreichische Lösung”, wonach der österreichische Vertreter “- sicher nur ein Beamter und kein Regierungsmitglied -” einfach den Saal verlassen könnte, wenn der Migrationspakt in Marokko per Akklamation angenommen wird, denn eine Unterzeichnung erfolge dort nicht.