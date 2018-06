Polen baut neuen Großflughafen bei Warschau

Polen will zwischen Warschau und Lodz einen der größten Flughäfen Mitteleuropas bauen. Staatspräsident Andrzej Duda unterzeichnete am Samstag ein dafür notwendiges Planungs- und Finanzierungsgesetz, wie die Präsidentschaftskanzlei in Warschau mitteilte.

Der politisch umstrittene Zentralflughafen CPK (Centralny Port Komunikacyjny) soll nach Angaben der Nachrichtenagentur PAP bis zum Jahr 2027 fertig werden und eine Kapazität von bis zu 100 Millionen Passagieren pro Jahr haben. Derzeit wird die Region Warschau von zwei Flughäfen versorgt, nämlich dem Chopin-Flughafen und dem vor allem von Billigairlines angesteuerten Flughafen Warschau-Modlin. Zusätzlich gibt es auch noch den Flughafen Lodz als Ausweichmöglichkeit.

Kritiker werfen der nationalkonservativen Regierung vor, mit dem 40 Kilometer südlich von Warschau geplanten Flughafenbau ein unnötiges Prestigeprojekt zu planen. Als Interkontinentalflughafen werde er nicht nur in Konkurrenz zu den bestehenden polnischen Flughäfen stehen, sondern auch zum künftigen Flughafen Berlin-Brandenburg. Zur geplanten Eröffnung im Oktober 2020 soll der BER Platz für 41 Millionen Passagiere im Jahr bieten.