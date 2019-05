Pole Witold Banka wird nächster WADA-Präsident

Der Pole Witold Banka wird der neue Präsident der Welt-Anti-Doping-Agentur (WADA). Das entschieden die Vertreter der Regierungen in den WADA-Führungsgremien am Dienstag in Montreal. Der 34-jährige Ex-Leichtathlet Banka ist derzeit Sportminister der rechtsnationalistischen Regierungspartei seines Heimatlandes.

Seit 1999 werden die WADA-Vorsitzenden im Rotationsprinzip abwechselnd aus der Olympischen Bewegung mit den Sportverbänden und Regierungsvertretern bestellt. Im November wird Banka offiziell als Nachfolger des Briten Craig Reedie (78) gekürt. Der zweite Kandidat neben dem Polen war der ehemalige Schwimmer und jetzige Politiker Marcos Diaz aus der Dominikanischen Republik gewesen.