Polcanova und Habesohn bei Tischtennis-WM in 3. Runde

Österreichs Tischtennis-Aushängeschilder Sofia Polcanova und Daniel Habesohn haben bei der WM in Budapest die 3. Runde der besten 32 erreicht. Für alle weiteren rot-weiß-roten Beiträge kam am Dienstag hingegen sowohl im Einzel als auch im Doppel das Aus. Habesohn lieferte gegen den Brasilianer Eric Jouti eine tolle Aufholjagd ab.

Habesohn lag bereits mit 0:3 Sätzen zurück, gab dem Spiel mit vier Satzgewinnen in Folge aber noch eine Wende und schaffte damit noch den plangemäßen Aufstieg. Am Mittwoch bekommt er es mit dem Koreaner An Jae-hyun zu tun. Robert Gardos musste sich dem schwedischen Weltranglisten-16. Mattias Falck mit 2:4 beugen, Stefan Fegerl ging gegen Chinas Welt-Nummer-2 Xu Xin mit 0:4 unter.